Crescono, ma non abbastanza, i finanziamenti per le energie pulite

Marzo 1, 2023

(Adnkronos) – Secondo un rapporto pubblicato dagli analisti dell’energia BloombergNEF, per ogni dollaro destinato ai combustibili fossili nel 2021, le banche hanno concesso 81 centesimi di finanziamento per l’approvvigionamento di energia a basse emissioni di carbonio. Diversi studi climatici suggeriscono che per limitare l’aumento della temperatura globale a 1,5 gradi Celsius rispetto alla media preindustriale, il mondo deve investire 4 dollari in rinnovabili per ogni dollaro investito in combustibili fossili.