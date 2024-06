Dalla Svizzera arriva il cioccolato sostenibile

7 Giugno 2024

(Adnkronos) – Rinunciare agli zuccheri aggiunti, recuperare gli scarti e ottenere un cioccolato sostenibile dal gusto simile se non uguale a quello attualmente in commercio. È questa la scommessa vinta da un gruppo di ricerca dell’ETH di Zurigo, in Svizzera. Gli esperti hanno reinventato la ricetta tradizionale, eliminando gran parte dello zucchero raffinato e sostituendolo con una parte del frutto del cacao che di solito viene scartata all’inizio del ciclo produttivo. Il risultato è un prodotto più sano e soprattutto più rispettoso della natura. La ricerca è recentemente comparsa su “Nature Foods”.