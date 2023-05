Dalla transizione energetica alle città intelligenti, le sfide a 2° edizione Mobility forum

Maggio 11, 2023

Roma, 11 mag. (Adnkronos) – Si è svolta oggi la seconda edizione del Mobility Forum, l’appuntamento di Comunicazione Italiana dedicato alle smart city e alla mobilità intelligente. L’evento, tenutosi presso Palazzo dell’Informazione, sede del Gruppo Adnkronos in Roma, ha visto diversi protagonisti del mondo aziendale e istituzionale confrontarsi sulle molte questioni relative alla mobilità sostenibile, alla transizione energetica, alla “città intelligente”, temi di grande rilevanza per la collettività. Nell’arco dell’evento è stato offerto uno spaccato di quello che è lo status quo, le sfide e le difficoltà della promozione di una mobilità sostenibile, con un focus particolare su quello che è il lavoro ancora da fare e i passi da compiere nel breve e nel lungo periodo.

Al tema del futuro della mobilità è stato dedicato, in particolare, il Talk Show di Apertura, con la partecipazione speciale di Eugenio Patanè, Assessore alla Mobilità di Roma Capitale, Matteo Campora, Assessore alla Mobilità del Comune di Genova, Giovanni Mottura, Presidente di Atac spa, Nicola Pascale, Amministratore Unico dell’Azienda Napoletana Mobilità, Roberto Verano, Presidente di ConfMobility, e Gabriele Ferrazzano, Head of Development Smart Mobility Services di Eni.

Al centro del dibattito, le iniziative presenti e futuri, gli aggiustamenti da apportare al quadro legislativo, le sinergie tra pubblico e privato, la complementarietà tra le diverse forme di mobilità e molto altro. L’introduzione ai lavori è stata d’altronde affidata a un intervento di Roberto Folco, che ha illustrato la visione sul tema di un player strategico della mobilità come Telepass. Le sessioni successive hanno offerto ulteriori approfondimenti sui temi delle smart city, della mobilità sostenibile, della transizione energetica.

Ulteriore valore all’evento è giunto dall’Exclusive Interview ad Alessandro Pigazzi, Retail & Partnership Director di Arval Italia, che si è soffermato sui cambiamenti nelle abitudini dei cittadini e su come il noleggio e le nuove forme di mobilità possono intercettare tali trasformazioni; e dall’Innovation Speech a cura di Simone Carrarini, Chief Revenue Officer & Partner di Movesion, sul tema della mobilità aziendale e di come garantirne la sostenibilità. Hanno poi arricchito la giornata alcune sessioni di approfondimento con format riservato, i tavoli tematici, ma anche le interviste rilasciate da alcuni tra i protagonisti, oltre a diversi momenti di networking e relazione informale.

L’evento ha visto il sostegno del Main Media Partner Adnkronos, dell’Official Partner Telepass, del Content Partner Arval Italia (Gruppo BNP Paribas), dei Partner ConfMobility e Movesion e del Media Partner FASI.eu. Oltre 100 gli Ospiti intervenuti in presenza. Chi non fosse riuscito a raggiungere Palazzo dell’Informazione per seguire l’evento, nelle prossime settimane potrà d’altronde ascoltare le registrazioni degli interventi su comunicazioneitaliana.TV.