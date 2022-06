Damiano: ‘Imprese siano visionarie e puntino su qualità’

Giugno 16, 2022

Roma, 16 giu. (Adnkronos) – “La Vita Agile mi fa pensare a film come La vita è meravigliosa o La vita è bella, opere visionarie. Proprio quello che manca alla politica: la visione e il futuro. Se un imprenditore come Saladini, con un’azienda di qualità scommette sulla visione e sul futuro, guardando oltre il muro della sua azienda, fa una scommessa vincente perché è una scommessa di qualità e quando c’è la qualità dell’impresa c’è anche la qualità del lavoro”. A dirlo è stato Cesare Damiano, già ministro del lavoro e della previdenza sociale nel corso del convegno ‘La Vita Agile – Economia circolare per il rilancio del Mezzogiorno’.