Ducato (Wwf): ‘La Biodiversità è la nostra banca, da conservare e moltiplicare’

Giugno 16, 2022

Roma, 16 giu. (Adnkronos) – “Come presidente di Wwf Italia, vorrei ricordare la nostra petizione, presentata al Senato, per l’istituzione del Garante della Natura. Pensiamo a una figura di garanzia che abbia funzioni regolatorie, di vigilanza, di monitoraggio, controllo, accertamento e risoluzione conflitti, a partire dall’imminente strategia nazionale sulle biodiversità”. Lo ha detto Daniela Ducato, presidente Fondazione Territorio Italia e Presidente Wwf Italia, durante convegno ‘La Vita Agile – Economia circolare per il rilancio del Mezzogiorno’ in corso di svolgimento presso il Teatro Grandinetti di Lamezia Terme.

“La biodiversità è la nostra banca da conservare e moltiplicare – prosegue -, puntando a diminuire i gas serra, a preservare la capacità dei servizi ecosistemici che vorrà dire proteggere la produzione di cibo, acqua potabile, materie prime, sostanze medicinali, risorse genetiche vegetali che concorrono al benessere umano”.