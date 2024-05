Fiere, a Piacenza Expo da domani al via Pipeline & Gas Expo e Cybsec-Expo

28 Maggio 2024

Piacenza, 28 Mag. – (Adnkronos) – Scaldano i motori la 3ª edizione del Pipeline & Gas Expo (Pge) e la 1ª edizione della Cybsec-Expo, i due eventi collegati, entrambi organizzati da Mediapoint & Exhibitions, in programma dal 29 al 31 Maggio nei padiglioni del Piacenza Expo. La prima, Pipeline & Gas Expo, è la principale mostra-convegno nel panorama europeo espressamente dedicata ai settori del ‘Mid-Stream’ e delle reti distributive di ‘Oil & Gas’, del ‘Power Generation’ ma anche di quelle idriche. La kermesse raccoglie le principali imprese attive nella progettazione, costruzione e manutenzione di gasdotti, oleodotti, metanodotti e acquedotti, reti distributive del gas (sia primarie che secondarie) e idriche, con i relativi fornitori di impianti, macchine, attrezzature, materiali e software a loro necessari.

A testimonianza dell’importanza della manifestazione, il patrocinio concessole dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, che si affianca a quelli della Conferenza delle Regioni e delle Provincie Autonome, della Regione Emilia-Romagna, del Comune di Piacenza e delle principali associazioni di categoria del comparto.

Il Cybsec-Expo, invece, è l’innovativo appuntamento interamente dedicato alla sicurezza informatica, alla protezione dei dati e delle infrastrutture critiche. Un contenitore nel quale si ritroveranno una accanto all’altra le maggiori società italiane ed estere che si occupano di cyber-sicurezza, i principali esperti di sicurezza informatica nazionali e internazionali e i primari enti certificatori del nostro Paese.

L’idea di affiancare le due manifestazioni nasce da una brillante intuizione di Fabio Potesta’, Direttore di Mediapoint & Exhibitions, il quale ha inteso avvicinare – anche fisicamente – i grandi protagonisti dell’universo della sicurezza informatica ai primari player che delle minacce informatiche sono le principali vittime degli attacchi hacker, ovvero le grandi multi utility presenti al Pge. Fiore all’occhiello di entrambe le kermesse, il fittissimo calendario di incontri, convegni e workshop, ispirati a temi legati alla stretta attualità.

Come il convegno che aprirà il PGE organizzato da Ship2shore “La rilevanza degli idrocarburi ed in particolare del gas quale fonte energetica fondamentale fino al 2050 per il futuro sostenibile del Paese” (Sala B, ore 10,30), che vede, tra i relatori Andrea Arzà, Presidente Assogasliquidi-Federchimica, Dario Soria, Direttore Generale Assocostieri, Stefano Cagnoli, Direttore Generale Comitato Italiano Gas (CIG), Michele Marsiglia, Presidente Federpetroli Italia ed Ennio Palmesino, broker marittimo. Il programma completo degli incontri è disponibile all’indirizzo: www.pipeline-gasexpo.it/le-conferenze/.

A seguire l’incontro “Riconversione, revamping e decommissioning di infrastrutture e impianti nei settori dell’Oil&Gas e del power generation: tecnologie e trend per la transizione energetica” (Sala D, ore 14.00) organizzato da “OilGasNews” in collaborazione con “Sollevare”. Tra i relatori Lorenzo Caravita e Nicola Parente, rispettivamente Sales Director e Project Manager di Fagioli e Renato Santinelli e Lavinia Vicini di Nucleco.

Ad aprire il palinsesto dei convegni del Cybsec, sarà invece il workshop “La sicurezza degli aggiornamenti software da remoto (Ota) per i veicoli industriali” (Cybsec Room 1, ore 10.00). In programma interventi di: Alessandro Chiodini, Responsabile training commerciale, servizi telematici e veicoli elettrici Daf VI, Guido Invernizzi, Responsabile Omologazioni e Sales Engineering Daf VI, Paolo Severico, Digital and Software Projects Iveco Group Truck. Modera Gianenrico Griffini, Chairman International Truck of the Year.

Il Generale Francesco Modesto, comandante del VI Reparto Informatica Cyber e telecomunicazioni dello Stato Maggiore della Difesa, sarà invece uno degli ospiti dell’incontro “Cyber e difesa nell’attuale scenario geo-strategico” (Cybsec Room 2, dalle ore 16:00). Tra i relatori, moderati dal direttore di RID-Rivista Italiana Difesa, Pietro Batacchi, anche Alessandro Armando, Professore Ordinario dell’Università di Genova, Michele Colajanni, professore Ordinario dell’Università di Bologna, Germano Dottori, Limes, Fondazione Medor e Pierguido Iezzi, Strategic Business Director Tinexta Cyber. (Il programma completo degli incontri è disponibile all’indirizzo: https://cybsec-expo.it/le-conferenze/).

Come tradizione per tutti gli eventi organizzati dalla Mediapoint & Exhibitions, si terrà nella serata di domani , nella giornata inaugurale delle manifestazioni presso la Sala degli Arazzi della Galleria Alberoni di Piacenza, la cena di gala riservata ai partecipanti dei due eventi, serata che darà modo agli espositori di apprezzare le bellezze artistiche e culturali della sede museale, avendo nel contempo la possibilità di fare “networking” in un’atmosfera conviviale e rilassata.