Food, Sirelli a presentazione ‘#CallipoMuchLove’: “Mie opere nascono con pezzi di recupero”

Novembre 16, 2023

Roma, 16 nov. (Adnkronos/Labitalia) – “Le mie opere nascono con pezzi di recupero, mi piace pensare che sono pezzi di vita. Aver prestato tutto il mio mondo visivo a Callipo per una collezione così importante è una grande emozione”. Lo ha detto Massimo Sirelli, l’artista che ha curato la parte visiva delle decorazioni delle confezioni regalo per il progetto di Callipo, ‘#CallipoMuchLove: Ricordi d’Estate, per le idee regalo di Natale’ lanciato mercoledì 15 novembre nello store della nota azienda ittica calabrese di via Cola Di Rienzo a Roma.

Dall’arte creativa di Sirelli nasce il protagonista di questa innovativa e colorata iniziativa: un robottino sorridente che rivive felici ricordi d’estate nelle nuove storie di mare, che richiamano la tradizione della pesca, la famiglia, l’amore e l’allegria. “Questa collaborazione mi riempie d’orgoglio – ha rimarcato il maestro – perché i robot rappresentano il mio vissuto. Ho scavato nei miei ricordi d’infanzia, nelle mie vacanze estive. Da quei ricordi ho tratto delle immagini: le vacanze viste con gli occhi di un robot bambino”.

Il confezionamento delle idee regalo è stato affidato ad un gruppo di detenuti del penitenziario di Vibo Valentia nell’ambito di un progetto di inclusione sociale, formazione e lavoro che Callipo porta avanti dal 2016. Sirelli, poi, ha concluso raccontando l’ispirazione da cui attinge per creare le sue opere d’arte: “Le cose che ci lasciamo durante la nostra quotidianità sono intrinseche di storia e di racconti: assemblarle fa sì che gli oggetti continuino a vivere insieme alle loro storie e a quelle delle persone che le hanno possedute”.