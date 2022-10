Gli ambientalisti latinoamericani rischiano la vita

Settembre 29, 2022

(Adnkronos) – Secondo un report del gruppo Global Witness, l’anno scorso sono stati uccisi più ambientalisti in America Latina che in qualsiasi altra regione del mondo, un dato che sottolinea la crescente minaccia per gli attivisti di questa parte del mondo ricca di risorse. Dei 200 ambientalisti uccisi a livello globale nel 2021, tre quarti provenivano dall’America Latina, secondo il rapporto. Il totale è inferiore ai 227 uccisi nel 2020, ma rappresenta un aumento per Paesi come Messico, Brasile, Nicaragua e Perù, che insieme rappresentano poco più della metà delle morti totali.