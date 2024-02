Grimaldi (Federcalcio servizi): “Parola d’ordine sostenibilità impianti sportivi”

Febbraio 22, 2024

Milano 22 feb. – (Adnkronos) – “Ci stiamo avviando verso un modello nuovo di gestione, dove la parola d’ordine è sostenibilità e tutto quello che oggi ci porta a ragionare su modelli diversi deve partire da questo presupposto. L’impiantistica sportiva nel nostro Paese non è virtuosa. Spero che la politica di pensiero sportiva diventi uno dei principali punti di riferimento anche del Governo, perché qualsiasi modello, qualsiasi sistema senza infrastrutture, non cresce e per noi gli impianti sportivi sono infrastrutture importanti”. Con queste parole Mauro Grimaldi, amministratore delegato Federcalcio Servizi, ha aperto il suo intervento al panel ‘Sustainable infrastructures’ che si è tenuto giovedì 22 febbraio nell’area ‘Verde sportivo’ del salone internazionale del verde, Myplant & Garden, a Rho Fiera Milano.