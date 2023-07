Gruppo Cap è tra i firmatari del manifesto ‘Imprese per le persone e la società’

Luglio 28, 2023

Milano, 28 lug. (Adnkronos) – Gruppo Cap, la green utility che gestisce il servizio idrico integrato della Città metropolitana di Milano, è tra i firmatari promotori del Manifesto “Imprese per le Persone e la Società”. Il testo è stato presentato a Roma dall’Un Global Compact Network Italia – rete locale del Global Compact delle Nazioni Unite per la promozione dello sviluppo sostenibile e della sostenibilità d’impresa, a cui Cap aderisce dal 2023.

Con la firma al Manifesto, Gruppo Cap si impegna a rafforzare il ruolo della dimensione sociale nelle sue strategie aziendali per generare valore a lungo termine anche nella catena di fornitura e nelle comunità in cui opera. Il Manifesto è disponibile qui. Il Manifesto è stato presentato nel corso di “La Dimensione Sociale: l’impegno delle imprese per People e Prosperity”, ottava edizione del Business & Sdgs High-Level Meeting, l’evento annuale promosso da UN Global Compact Network Italia e dedicato ai Presidenti ed Amministratori Delegati delle aziende italiane aderenti all’iniziativa onusiana.

“Da sempre siamo impegnati nella promozione di una cultura d’impresa fondata sull’attenzione, sul rispetto delle diversità, sulla valorizzazione e sull’inclusione, spiega Alessandro Russo, Amministratore Delegato di Gruppo CAP. Come Azienda pubblica, riteniamo essenziale lavorare per assicurare un ambiente di lavoro in cui chiunque si possa sentire accolto e rispettato. Abbiamo adottato un impegno etico che ci impegna in questo senso non solo all’interno della nostra azienda, ma anche con partner e stakeholder e recentemente abbiamo firmato un Protocollo d’Intesa con la Consulta Femminile di Milano. Con l’adesione al ‘Manifesto Imprese per le Persone e la Società’ intendiamo proseguire sulla strada intrapresa, aggiungendo ulteriore impegno concreto nei confronti di tutti i nostri collaboratori”.

Il Global Compact delle Nazioni Unite è un’iniziativa speciale del Segretario Generale delle Nazioni Unite che ha il mandato di guidare e sostenere la comunità imprenditoriale globale nel promuovere gli obiettivi e i valori delle Nazioni Unite attraverso pratiche aziendali responsabili. Con più di 20.000 aziende e oltre 3.000 firmatari non profit con sede in 162 paesi e 69 reti locali, l’UN Global Compact è la più grande iniziativa di sostenibilità aziendale nel mondo.

Il Global Compact delle Nazioni Unite opera in Italia attraverso l’UN Global Compact Network Italia (Ungcn Italia), organizzazione costituitasi in Fondazione nel 2013 dopo dieci anni di attività come gruppo informale. Il Network italiano opera anzitutto per promuovere l’UN Global Compact ed i suoi Dieci Principi attraverso il dialogo istituzionale, la produzione di conoscenza e la diffusione di buone pratiche di sostenibilità. È, altresì, impegnato nell’avanzamento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs) fissati dalle Nazioni Unite per il 2030. Oltre 600 imprese ed organizzazioni non profit italiane partecipano all’UN Global Compact.