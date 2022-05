I giovani ridanno vita ai castagneti abbandonati

Maggio 2, 2022

(Adnkronos) – Restituire vita ai castagneti abbandonati e riattivare la filiera della castagna nel territorio. Si chiama Vivicomano la cooperativa di comunità nata da un’idea di sette giovani del comune in provincia di Massa Carrara, che si è costituita grazie anche ai finanziamenti ottenuti attraverso una campagna di crowdfunding. Il progetto prevede anche il recupero di essiccatoi e mulini ad acqua per migliorare la qualità della farina di castagne, grazie alle certificazioni d.o.p. e “senza glutine”. Previsto anche un programma di iniziative in favore di territorio e tessuto sociale, come la la pulizia dei boschi e dei sentieri e la creazione di un emporio di comunità dei prodotti tipici locali, coinvolgendo le aziende agricole del territorio.