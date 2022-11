I lamantini sono in pericolo

Novembre 22, 2022

(Adnkronos) – I lamantini devono essere inseriti nell’elenco delle specie in pericolo. La petizione, del “Save the Manatee Club”, sostiene che l’inquinamento provocato dai fertilizzanti e dagli scarichi stia innescando fioriture di alghe che uccidono l’erba marina da cui dipende la sopravvivenza dei lamantini, soprattutto sulla costa orientale della Florida. Questo ha portato alla morte per fame di 1.100 lamantini nel 2021 e sta continuando quest’anno, con almeno 736 decessi di lamantini segnalati all’11 novembre. I decessi del 2021 rappresentano il 13% di tutti i lamantini che si stima vivano nelle acque della Florida.