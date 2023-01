Il Great Salt Lake rischia di prosciugarsi in cinque anni

Gennaio 12, 2023

(Adnkronos) – Il Great Salt Lake, tra i simboli dello stato americano dello Utah, rischia di prosciugarsi in 5 anni. A lanciare l’allarme, gli scienziati della Brigham Youth University (BYU) di Provo, negli Stati Uniti, che servono 10mila chilometri quadrati di acqua annui per salvare il bacino idrico, che, negli ultimi decenni, soprattutto a causa del riscaldamento globale, ha perso circa 305 chilometri quadrati ogni 12 mesi. Gli esperti avvertono inoltre che è necessario tagliare i consumi di acqua della regione di almeno un terzo, se non della metà.