Il lago più grande di El Salvador è sommerso dai rifiuti

Novembre 24, 2022

(Adnkronos) – Conosciuto localmente come Suchitlan, “luogo dei fiori” nella lingua indigena Nahuatl, il lago salvadoregno Cerron Grande ospita pesci, uccelli e mammiferi come il puma e l’ocelot. Un sito protetto sulla carta, in realtà è uno dei corpi idrici più inquinati in America. I rifiuti che si accumulano nel bacino provengono dal fiume Lempa, che scorre dagli altopiani del Guatemala attraverso il vicino Honduras. Secondo i dati del ministero dell’Ambiente, circa un quinto dei rifiuti prodotti nel Paese non viene trattato. Ogni giorno circa 845 tonnellate di rifiuti finiscono così in fiumi, laghi, spiagge e nell’Oceano.