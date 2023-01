In Germania gli ambientalisti denunciano il governo

Gennaio 25, 2023

(Adnkronos) – Un importante gruppo ambientalista “Friends of the Earth Germany”, noto anche come BUND, ha dichiarato di voler fare causa al governo tedesco per il mancato raggiungimento degli obiettivi climatici. L’obiettivo è quello di forzare la mano del governo, obbligandolo a presentare un programma di emergenza per i settori dei trasporti e dell’edilizia. Infatti entrambi i settori sono in ritardo rispetto agli obiettivi di riduzione delle emissioni di CO2 fissati per il 2030. Entro il 2045, invece, la Germania dovrebbe essere un paese a zero emissioni nette.