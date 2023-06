Innovazione, Ifad e Esa unite: “Aiutiamo i produttori alimentari con la tecnologia”

Giugno 26, 2023

Roma, 26 giu. (Adnkronos) – In occasione della Giornata dell’Innovazione 2023, che si terrà il 28 giugno a Roma, il Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo (Ifad) delle Nazioni Unite mostrerà come i nuovi e rafforzati partenariati con l’Agenzia spaziale europea (Esa) e le altre organizzazioni possano avere un impatto sulla sicurezza alimentare mondiale. L’attuale situazione mondiale, caratterizzata da una crisi profonda, suggerisce che lavorare con gli strumenti soliti non è sufficiente, il ricorso all’innovazione e al partenariato si fa sempre più rilevante nella ricerca di modi per affrontare la fame, la povertà, e l’impatto, sempre più evidente, dei cambiamenti climatici.

Durante l’evento, aperto alla stampa anche da remoto, l’Ifad e l’Esa illustreranno i loro piani per supportare i piccoli agricoltori vulnerabili di otto paesi in via di sviluppo, aiutandoli a migliorare la loro produzione alimentare, adattarsi al cambiamento climatico e a rafforzare la loro resilienza a crisi economiche e climatiche. Inoltre, l’Ifad illustrerà opportunità, progresso e contesti in cui i partenariati strategici e il co-finanziamento possono incrementare l’innovazione per le popolazioni rurali impoverite. Infine, verranno mostrate soluzioni innovative finanziate da Ifad che producono risultati sostenibili e inclusivi di sviluppo rurale.

L’evento è stato organizzato congiuntamente da Ifad, l’unica agenzia delle Nazioni Unite specializzata nello sviluppo rurale, Cariplo Factory, un’azienda che si occupa di innovazione, Global Action e il Fondo per l’Innovazione nello Sviluppo, con il sostegno dai governi di Colombia, Finlandia, Francia, Germania e Norvegia e la collaborazione mediatica di Adnkronos.