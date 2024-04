Iren, Pichetto: “Circular Plastic è modello per Paese che va moltiplicato”

5 Aprile 2024

Torino, 5 apr. – (Adnkronos) – “L’impianto di Iren è un modello per il Paese, e’ da moltiplicarsi a livello nazionale però deve essere moltiplicato anche la raccolta differenziata su alcuni territori”. Così il ministro dell’Ambiente, Gilberto Pichetto intervenuto all’inaugurazione, a Borgaro Torinese, del Circular Plastic, il nuovo impianto di Iren per la selezione e lo stoccaggio delle plastiche.

“E’ un grande salto di qualità ed e’ un grande servizio al territorio piemontese”, ha aggiunto Pichetto ricordando che “la raccolta differenziata e’ il primo passaggio per evitare l’inquinamento e raccolta differenziata significa anche recuperare una materia prima che diventa materia prima seconda e con la lavorazione in impianti come questo viene reintrodotta sul mercato” Quanto al regolamento europeo sugli imballaggi di plastica, Pichetto ha osservato: “alla fine e’ stato un punto di equilibrio che accontenta tutti e scontenta tutti. Dopo un mese di confronto e anche di scontro di carattere ideologico entrando nel merito abbiamo trovato punti di convergenza”.