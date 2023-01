Israele abbandona la plastic tax

Gennaio 30, 2023

(Adnkronos) – Israele ha abbandonato la plastic tax istituita nel novembre del 2021, una tassa che aveva ridotto il consumo di articoli in plastica monouso del 40%. La decisione, in contrasto agli sforzi globali per ridurre la quantità di rifiuti di plastica che inquinano soprattutto gli oceani, è arrivata dopo l’opposizione da parte dei partiti religiosi ortodossi, che hanno spiegato come colpisse specialmente le loro comunità. Infatti le famiglie ultraortodosse utilizzano la plastica tre volte di più rispetto al resto della popolazione, perché spesso hanno famiglie numerose e redditi bassi.