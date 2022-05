La nuova vittima del caldo è il mango

Maggio 26, 2022

(Adnkronos) – La produzione di mango in Pakistan diminuirà del 50%, a causa dell’ondata di calore che sta investendo il paese. Le colture del frutto sono state infatti gravemente colpite dalla carenza d’acqua e da temperature insolitamente elevate, che hanno superato i 50 gradi nella parte sud del paese. Il Pakistan è il quinto produttore mondiale di mango dopo India, Cina, Thailandia e Indonesia. La produzione media di mango è solitamente di circa 1,8 milioni di tonnellate per il paese, ma quest’anno dovrebbe essere circa la metà; anche per questo motivo è stato ridotto l’obiettivo di esportazione portandolo a 125.000 tonnellate.