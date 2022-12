La prima schiusa dell’iguana rosa delle Galapagos

Dicembre 21, 2022

(Adnkronos) – Per la prima volta, gli scienziati hanno osservato la schiusa delle uova di iguana rosa delle Galapagos, un rettile a rischio di estinzione originario dell’isola Isabela nell’arcipelago ecuadoregno. Le iguane, che possono raggiungere i 47 cm di lunghezza, sono state scoperte per la prima volta dai ranger del parco nazionale nel 1986. Tuttavia, gli scienziati hanno impiegato decenni per riconoscere l’iguana rosa come una specie separata dalle altre presenti sull’isola. La loro popolazione è minacciata da altre specie introdotte sull’isola all’uomo, in particolare dai roditori.