La siccità del Corno d’Africa non sarebbe avvenuta senza il cambiamento climatico

Aprile 28, 2023

(Adnkronos) – Secondo uno studio la siccità che ha lasciato circa 4,35 milioni di persone nel Corno d’Africa in una situazione di estremo bisogno di aiuti umanitari – con 43.000 morti in Somalia – non sarebbe stata possibile senza i cambiamenti climatici. Dall’ottobre 2020 in Etiopia, Kenya e Somalia sono mancate cinque stagioni della pioggia consecutive, “la peggiore siccità degli ultimi 40 anni”. Le cause di questo fenomeno sono complesse, ma secondo il World Weather Attribution (WWA), che ha effettuato lo studio, l’aumento delle emissioni di gas serra l’ha resa almeno 100 volte più probabile.