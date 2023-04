L’Asia alle prese con una grave ondata di calore

Aprile 20, 2023

(Adnkronos) – Una forte ondata di calore ha investito gran parte dell’Asia. Negli ultimi giorni sono state registrate temperature insolitamente calde in particolare nel sud-est asiatico: Luang Prabang, in Laos, questa settimana ha registrato 42,7°C, la temperatura più alta della sua storia. A Dacca, capitale del Bangladesh, paese in prima linea nella crisi climatica, le temperature hanno superato i 40°C sabato scorso, il giorno più caldo degli ultimi 58 anni. Sei città del nord e dell’est dell’India hanno registrato temperature superiori ai 44°C, mentre la capitale Delhi ha registrato 40,4°C martedì.