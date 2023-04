L’Asia deve abbandonare il carbone

Aprile 28, 2023

(Adnkronos) – I paesi del continente asiatico devono tagliare rapidamente i sussidi ai combustibili fossili e investire più denaro in una transizione energetica pulita per evitare le catastrofiche conseguenze del cambiamento climatico. E’ quanto emerge dal nuovo rapporto pubblicato dalla Banca asiatica di sviluppo. Cina, India e Indonesia hanno rappresentato un terzo di tutte le emissioni nel 2019, ma ne paga il prezzo tutto il continente: 6 dei 10 Paesi più colpiti da fenomeni meteorologici estremi nei primi due decenni di questo secolo si trovano infatti in Asia.