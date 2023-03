L’Australia si pone obiettivi per l’eliminazione della Co2 dall’aria

Marzo 2, 2023

(Adnkronos) – Secondo un rapporto dell’Accademia australiana delle scienze, il paese dovrebbe fissare degli obiettivi per la quantità di anidride carbonica che potrebbe essere rimossa in modo permanente dall’atmosfera, utilizzando tecniche di “carbon drawdown” come la piantumazione di alberi e la cattura diretta dell’aria. Secondo il rapporto, è urgente un approccio coordinato a livello nazionale per promuovere progetti che rimuovano l’anidride carbonica dall’aria, dato che la mancanza di politiche vede l’Australia in ritardo rispetto ad altri Paesi.