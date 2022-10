Le emissioni globali non scendono, anzi si impennano

Ottobre 27, 2022

(Adnkronos) – Secondo un rapporto delle Nazioni Unite, se i Paesi rispetteranno gli attuali impegni in materia di clima, le emissioni globali di gas serra aumenteranno del 10,6% entro il 2030 rispetto ai livelli del 2010. Il Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico delle Nazioni Unite afferma che è necessaria una riduzione del 43% delle emissioni entro il 2030 per limitare il riscaldamento a 1,5 gradi Celsius al di sopra delle temperature preindustriali. Se questi trend non vengono ribaltati rischiamo un riscaldamento di 2,5°C entro il 2100.