Le foche grigie nel Regno Unito sono sempre di più

Gennaio 31, 2023

(Adnkronos) – Il numero di foche grigie nel Regno Unito è in forte crescita. Secondo gli ambientalisti, si tratta di una straordinaria storia di successo per la conservazione. All’inizio del XX secolo il numero di esemplari era sceso a 500 a causa della caccia, dato che le foche erano spesso viste come parassiti dalle comunità di pescatori. Oggi, circa 120.000 foche grigie vivono nel Regno Unito, per un totale del 40% della popolazione globale. A parte qualche orca, la mancanza di predatori rendono le isole britanniche l’habitat perfetto per questi grandi mammiferi marini.