L’Electric Tour 2023 di Volvo inizia con un appuntamento per i più piccoli

Maggio 25, 2023

Milano, 25 mag. (Adnkronos) – L’head quarter di Volvo Trucks Italia ha ospitato la prima tappa dell’Electric Tour 2023, un viaggio lungo la penisola del Volvo FH Electric, la versione 100% elettrica del veicolo iconico di Volvo Trucks. La prima delle sedici tappe in programma ha visto come protagonisti anche i bambini che, proprio come gli adulti, hanno potuto vedere da vicino il Volvo FH Electric, ma anche imparare importanti nozioni di sicurezza stradale.

La mattinata è stata, infatti, dedicata al programma “Stop, Look and Wave”. “Si tratta di un programma di educazione alla sicurezza stradale lanciato nel 2015 e rivolto principalmente ai bambini delle scuole primarie. È già stato sviluppato da oltre 30 Paesi e in Italia abbiamo raggiunto circa 300 mila bambini” ha spiegato Massimo Luksch, Hr director di Volvo Trucks Italia.

Il quartier generale di Volvo Trucks Italia a Zingonia è così stato preso d’assalto dalle voci festanti di questi bambini provenienti da un istituto comprensivo di Osio Sotto e da una squadra delle giovanili dell’Atalanta. Divisi in quattro classi i ragazzi hanno potuto entrare nella cabina del Volvo FH Electric, sfidarsi con quiz sulla sicurezza stradale ed entrare nell’officina di Volvo Trucks Italia.

L’obiettivo è sensibilizzare sempre più sul tema. “È un programma che si sta dando grandi soddisfazioni – conclude Luksch – Sicurezza, qualità e rispetto dell’ambiente sono i nostri tre valori e vogliamo un mondo con zero incidenti stradali che coinvolgono mezzi Volvo”.