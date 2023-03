L’impegno del Gruppo Cap per sensibilizzare istituzioni e cittadini sull’uso sostenibile dell’acqua

Marzo 17, 2023

Roma, 17 mar. (Adnkronos) – Una serie di iniziative per promuovere una nuova cultura dell’acqua, per approfondire strategie e azioni efficaci legate all’utilizzo sostenibile di una risorsa a rischio alla luce del cambiamento climatico in atto e dell’emergenza siccità. In occasione della Giornata Mondiale dell’Acqua del 22 marzo, Gruppo Cap, la green utility che gestisce il servizio idrico integrato della Città metropolitana di Milano, propone una serie di iniziative per sensibilizzare sull’importanza della risorsa idrica.

Il 20 marzo si parte con la premiazione del concorso ‘I Giovani e le Scienze’ di Fast, Federazione delle Associazioni Scientifiche e Tecniche, che mira alla promozione e valorizzazione delle competenze scientifiche e tecnologiche dei ragazzi italiani, avvicinando i giovani alla scienza e alla ricerca. Martedì 21 sarà la volta del convegno ‘Abbiamo l’acqua alla gola’, organizzato dal Dipartimento di Scienze Agrarie e Ambientali dell’Università degli Studi di Milano, a cui Cap parteciperà con intervento sull’invarianza idraulica: una giornata di confronto, approfondimento e analisi con accademici, ricercatori ed esperti del settore sugli effetti dei cambiamenti climatici che stiamo affrontando.

Il 22 marzo Gruppo Cap sarà protagonista di due eventi. Il primo, intitolato ‘Per non restare a secco. Cambiamenti climatici, accesso all’acqua ed emergenza siccità’, organizzato proprio dalla green utility lombarda a Cinisello Balsamofa il punto sull’attuale situazione climatica che ha colpito il nord del Paese, interrogandosi sulle possibili soluzioni per farvi fronte. Il secondo è un evento più tecnico, il convegno ‘Water Safety Plan – Piani di Sicurezza dell’Acqua: stato di attuazione e investimenti’, organizzato dall’Associazione Idrotecnica Italiana, in collaborazione con Itcold e la Facoltà di ingegneria dell’Università degli Studi Roma Tre, con il patrocino dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma.

Nel corso del fine settimana di questa ‘Water Week’, il 24, 25 e 26 marzo, proseguiranno gli appuntamenti di Wasq, Workshop, Ambiente, Spettacolo e Quartiere, il festival diffuso nel quartiere in cui sorge l’Headquarters dell’azienda, che mira a riscoprire le periferie milanesi e a mettere in contatto tutti coloro che vivono la città, per incontrarsi, confrontarsi, condividere idee, riflessioni e cultura sui temi dell’acqua, dell’ambiente e degli stili di vita sostenibili.