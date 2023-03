L’influenza aviaria uccide i leoni marini del Perù

Marzo 27, 2023

(Adnkronos) – La variante H5N1 dell’influenza aviaria sta devastando la popolazione di leoni marini sudamericani, che in Perù conta circa 105.000 esemplari. Questo mese, il servizio parchi nazionali del paese sudamericano, il Sernanp, ha registrato la morte di 3.487 leoni marini, il 3,29% del numero totale, e di cinque foche da pelliccia (Arctocephalus australis), molto meno comuni, in sette aree protette lungo la costa. Ma gli scienziati stimano che il numero reale di morti per influenza aviaria sia probabilmente molto più alto.