l’Italia è in deficit idrico

Gennaio 17, 2023

(Adnkronos) – Pioggia e neve non riescono più a sanare il deficit idrico dell’Italia. Lo afferma l’Anbi (Associazione Nazionale dei Consorzi per la Gestione e la Tutela del Territorio e delle Acque Irrigue) il cui Osservatorio sulle Risorse Idriche certifica che sarà impossibile colmare il deficit idrico con il tasso attuale di precipitazioni. L’esempio più evidente sono i grandi laghi del nord, tutti sotto media e la cui percentuale di riempimento è per lo più inferiore a quella del gennaio 2022, che fu preludio ad una straordinaria stagione di siccità.