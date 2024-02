Lucidi (pres. Fond. Innovation) a MyPlant&Garden: “Verde e salute base per futuro città”

Febbraio 23, 2024

Milano, 22 feb. (Adnkronos) – “Per noi il verde e la salute sono gli aspetti di base per costruire il futuro delle nostre città. Le città stanno cambiando volto e con la digitalizzazione è cambiata anche l’idea di centro e di periferia. Pensare alla città come ad un luogo urbano che sia destinazione della popolazione del mondo, a noi non piace. Desideriamo invece delle città sempre più verdi, perché vorremmo la rivincita del territorio”. Lo ha detto Massimo Lucidi, Asso.impre.di.a e presidente di Fondazione E-novation, intervenendo a margine della seconda giornata dell’ottava edizione di ‘MyPlant & Garden’, il salone internazionale del verde’, in svolgimento nei padiglioni di Rho Fiera Milano dal 21 al 23 febbraio.

“Il verde e la salute sono gli elementi costitutivi che trovano nello sport, in quanto modello di inclusione sociale, un nuovo protagonismo possibile delle nostre città – continua Lucidi – Lo facciamo con Asso.impre.di.a, Confindustria e con la Fondazione E-Novation, realtà che hanno particolarmente a cuore il tema della sostenibilità sociale e dunque dell’inclusione”.

Ad essere coinvolti, oltre a molti giovani, anche i vertici del Coni “che tengo a ringraziare – aggiunge il presidente di Fondazione E-Novation – Perché fare sport all’aria aperta nelle nostre città dà alle persone la possibilità di incontrarsi. E mai come in questo momento storico abbiamo bisogno di occasioni di incontro tra persone e culture diverse – conclude Lucidi – penso ad esempio alle persone di recente immigrazione, così che possano dialogare dei valori, come il merito e il talento, che lo sport mette in grande evidenza”.