L’UE contro i beni frutto della deforestazione

Dicembre 6, 2022

(Adnkronos) – L’Unione Europea ha approvato una nuova legge per impedire alle aziende di vendere nel mercato comunitario soia, carne bovina, caffè e altri prodotti legati alla deforestazione in tutto il mondo. La legge richiederà alle aziende di produrre una dichiarazione che dimostri che le loro catene di approvvigionamento non contribuiscono alla distruzione delle foreste, prima di vendere merci nell’UE – altrimenti potrebbero incorrere in pesanti multe. La deforestazione è una delle principali fonti di emissioni di gas serra e contribuisce fortemente al riscaldamento climatico.