L’UE propone un taglio delle emissioni di CO2 dei mezzi pesanti

Febbraio 17, 2023

(Adnkronos) – La Commissione europea ha proposto limiti più severi per le emissioni di anidride carbonica dei veicoli commerciali pesanti, imponendo che i nuovi camion riducano le emissioni del 90% entro il 2040, con, però, due step intermedi: 45% entro 2030 e 65% entro 2035. Lo scopo è quello di allineare il settore dei trasporti all’obiettivo dell’Unione Europea di raggiungere l’azzeramento delle emissioni nette di gas serra entro il 2050. Per di più tutti i nuovi autobus urbani dovranno essere a zero emissioni entro il 2030.