L’UE trova un accordo sulla prima tariffa doganale del carbonio

Dicembre 13, 2022

(Adnkronos) – L’Unione Europea ha raggiunto un accordo politico per imporre una tariffa sulle emissioni di CO2 alle importazioni di beni inquinanti: uno schema unico al mondo che mira a sostenere le industrie europee nella decarbonizzazione. La nuova legge imporrà costi per le emissioni di CO2 sulle importazioni di ferro e acciaio, cemento, fertilizzanti, alluminio ed elettricità e le aziende che importano questi beni nell’UE dovranno acquistare certificati per compensare le emissioni di CO2. In questo mondo anche le industrie extra-UE sosterranno gli stessi costi in termini di CO2 di quelle comunitarie.