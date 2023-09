Mobilità, al via il 16 settembre la prima Roma Eco Race

Settembre 12, 2023

Roma, 12 set. (Adnkronos) – In partenza nel pomeriggio di sabato 16 settembre la prima edizione della Roma Eco Race sul percorso Roma Castelli Romani e ritorno, gara di regolarità su strada riservata ai veicoli ecologici e aperta a tutti. Gli equipaggi percorreranno alcune migliaia di chilometri utilizzando propulsioni e carburanti a basso impatto ambientale: mezzi elettrici, ibridi, a Gpl, a metano e a biometano della produzione di serie o prototipi regolarmente immatricolati. La competizione, organizzata da Automobile Club Roma, che cura gli aspetti sportivo automobilistici e Punto Gas, operatore del settore automotive e della mobilità sostenibile, consente di acquisire punti validi per il Trofeo dedicato alle energie alternative Green Challenge Cup di Aci Sport ed è annoverata tra le Mobility Action della European Mobility Week.

“Sono lieto di dare il benvenuto agli equipaggi che partecipano alla prima edizione della Roma Eco Race, la gara sportiva automobilistica di regolarità riservata ai mezzi alimentati con propulsioni e carburanti alternativi – sottolinea il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca nel suo messaggio – Voglio ringraziare il presidente dell’Automobile Club Roma Giuseppina Fusco e la Punto Gas, organizzatori della manifestazione, per aver voluto promuovere i vantaggi della mobilità ecosostenibile attraverso questa competizione. Colgo l’opportunità di ribadire, in occasione di questa manifestazione, l’impegno mio e della Regione Lazio nella promozione di una mobilità sostenibile per tutti i cittadini del nostro territorio”.

La prima Roma Eco Race si svolge con il patrocinio di Regione Lazio, Sport e Salute, Roma Assessorato alla Mobilità, Coni Comitato Regionale Lazio, Comune di Frascati, Città di Albano Laziale, Parco regionale dei Castelli Romani, Uiga Unione Italiana Giornalisti dell’Automotive ed in collaborazione con il Parlamento Europeo Ufficio di collegamento in Italia. Con il supporto del main sponsor Sara Assicurazioni e degli sponsor Brc Gas Equipment, Albamobility, Gruppo L’Automobile e Autostar Flaminia. Partner tecnici di questa prima edizione Ddn, E-Gap, Slime, Solum Roma e Wolf Lubrificants.

Ha aderito in qualità di partner anche Assogasliquidi-Federchimica. Per il presidente, Andrea Arzà, “Roma Eco Race arriva in un momento particolarmente positivo per le energie alternative, e tra quelle alternative, il Gpl è l’alimentazione leader, come confermato dagli ultimi dati sulle nuove immatricolazioni relativi ad agosto 2023: registriamo un +26,3% mese su mese e un altro +26,3% nei primi 8 mesi dell’anno, rispetto allo stesso periodo del 2022. La quota di mercato è del 9% nel periodo gennaio-agosto e addirittura del 9,8% nel mese di agosto. Gli italiani scelgono il Gpl e Roma Eco Race dimostra che le auto alimentate a Gpl hanno anche prestazioni brillanti, tanto da poter essere utilizzate per una competizione sportiva”.

Programma e percorso – Ritrovo alle 10.30 al club Solum Roma in via Appia Antica (accesso con le auto consentito solo a equipaggi, ospiti e staff). Dopo le verifiche tecniche, gli equipaggi partono a un minuto di distanza l’uno dall’altro dalle 16.30 per dirigersi a Frascati, dove le auto stazionano dalle 16.50 alle 17.20 accolte dal saluto del sindaco della cittadina. Si spostano poi nella vallata dei Pratoni del Vivaro, ampia distesa erbosa delimitata a sud-est dal Monte Artemisio e a nord dal Maschio delle Faete e da Monte Cavo. Le tappe successive sui Colli Albani sono il Lago di Nemi e il Lago Albano, superati i quali gli equipaggi terminano la prima giornata di gara a Castel Gandolfo, in via Spiaggia del Lago, dove giungeranno a partire dalle 19. La domenica mattina ritrovo a Castel Gandolfo alle 10.30, da dove i veicoli partono alla volta di Albano Laziale per il taglio del traguardo, previsto per la prima vettura in gara alle 11.15. I partecipanti si sposteranno poi nuovamente a Roma in via Appia Antica per il pranzo e la cerimonia di premiazione, a partire dalle 13 circa.

Le prove – Lungo l’itinerario gli equipaggi si cimentano in 5 prove a media. Il percorso, descritto nel road book, il libro usato nei rally che con simboli e planimetrie indica la strada da percorrere, è diviso in settori all’interno dei quali sono stati individuati dall’organizzazione dei tratti chiamati in Italia Pm (prove di media) in cui la velocità media deve essere rispettata in ogni singolo metro del percorso. La classifica si forma attraverso controlli segreti sul percorso che assegnano penalità a chi si discosta dalla velocità imposta. Per rilevare lo scostamento dalla media imposta vengono posizionati ad una distanza prestabilita dalla partenza, dei punti segreti di rilevamento cronometrico, nei quali viene rilevato il tempo di transito di ciascun concorrente. La differenza dal tempo di transito ideale (teorico), misurata in decimi di secondo, rispetto al tempo rilevato effettivo, determina le penalità che saranno espresse in punti.

Roma Eco Race Trofeo Levs – Accanto alle vetture del Green Challange Cup ci sono anche i quadricicli elettrici, che costituiscono una categoria a parte, con classifica separata e concorrono per il Roma Eco Race Trofeo Levs, Light Electrict Vehicles.

1° Roma Eco Race Press – Memorial Fiammetta La Guidara – Al fine di contribuire a diffondere la mobilità a basso impatto ambientale, la competizione prevede anche una gara riservata ai giornalisti e ai media del settore automotive. I concorrenti del press rientrano in entrambe le classifiche. La gara è stata intitolata a Fiammetta La Guidara, giornalista sportiva scomparsa prematuramente, prima voce femminile in Italia di un campionato motociclistico e molto conosciuta e apprezzata in particolare nel mondo dei motori.