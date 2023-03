Nel 2023 Nike smetterà di usare la pelle di canguro

Marzo 15, 2023

(Adnkronos) – Il gigante dell’abbigliamento sportivo Nike ha annunciato che non utilizzerà più la pelle di canguro per confezionare le sue scarpe, ponendo fine a una pratica molto controversa che ha attirato le ire dei consumatori e anche degli attivisti per i diritti degli animali. Infatti la nuova serie di scarpe da calcio, la “Tiempo Legend Elite”, sarà prodotta con un materiale sintetico proprietario, che sostituisce la pelle di canguro. Anche l’azienda concorrente Puma aveva recentemente annunciato l’inizio di una nuova linea a base di materiale sintetico, per ridurre la carbon footprint dei propri prodotti.