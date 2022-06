Ondate di calore colpiscono gli USA

Giugno 9, 2022

(Adnkronos) – Dopo le ondate di calore nella penisola indiana in aprile e maggio, tocca ora agli Stati Uniti subire gli effetti estremi del cambiamento climatico. Si prevede infatti un’ondata di caldo torrido che colpirà il sud-ovest del paese, spingendo le temperature oltre i 40 gradi per il resto della settimana. Già mercoledì mattina, la temperatura ha raggiunto i 38 gradi a Phoenix mentre a Las Vegas nel pomeriggio ha superato i 41°C. I meteorologi statunitensi avvertono che questi fenomeni sono destinati ad intensificarsi negli anni, raggiungendo temperature sempre più alte e causando delle forti siccità in tutto il paese.