Operazione miracolo per salvare il più piccolo cetaceo al mondo

Gennaio 30, 2023

(Adnkronos) – L’anno scorso l’ONG Sea Shepherd e la marina militare Messicana hanno dato il via ad “Operazione Miracolo”, con la missione di salvaguardare l’habitat dove vivono gli ultimi esemplari della focena del Golfo di California. Si tratta del cetaceo più piccolo al mondo, che si trova in grave pericolo di estinzione: ne rimangono tra i 6 e i 20 esemplari. Un anno dopo, il gruppo ha dichiarato di aver ridotto di oltre il 70% il numero di ore in cui i pescherecci operano dove vivono questi preziosi animali, il golfo del Pacifico che separa la penisola della Bassa California dalla terraferma.