Pancani (La7) modera terza edizione ‘Mediterranea-La civiltà Blu’ a Sabaudia

Agosto 3, 2023

Roma, 3 ago. (Adnkronos) – “Non perdete la serata dedicata alla sostenibilità”, ha detto ieri il giornalista e conduttore televisivo e vicedirettore del TgLa7, Andrea Pancani, che modera la terza edizione di “Mediterranea – La Civiltà Blu”, che si tiene a Sabaudia, ideata e organizzata da Micromegas. “Abbiamo un vasto parterre che tratterà tematiche e questioni che sono all’ordine del giorno e le approfondiranno da tutti quanti in vista”, ha continuato Pancani. “Stiamo preparando una grande giornata inaugurale per il Festival Mediterraneo; questa terza edizione è stata impegnativa ma speriamo all’altezza delle aspettative”, ha affermato Pancani.

“Il Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, non potrà essere presente alla serata inaugurale a Sabaudia perché domani c’è un’importante Consiglio dei Ministri e quindi si trova da oggi a Palazzo Chigi per preparare tutta la documentazione per dei provvedimenti importanti, ma ha garantito che entro l’arco della rassegna, quindi entro il 27 agosto, parteciperà in presenza all’evento, in quanto ci tiene molto ed è dispiaciuto di non poter essere con noi”, ha precisato Pancani.

“Fra gli ospiti abbiamo Luigi Scordamaglia, consigliere delegato di Filiera Italia, Ermete Realacci, ambientalista e politico italiano, da sempre in prima linea per le eccellenze italiane che fornirà spunti di carattere storico sull’ambientalismo italiano, Francesco Giorgino, caporedattore centrale della redazione Interni del TG1, che percorrerà la storia della sostenibilità, indicandone da dove nasce l’etimologia, e poi il nuovo Comandante delle Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari dell’Arma dei Carabinieri, il Gen. C.A. Andrea Rispoli, che farà il suo debutto alla manifestazione.”, ha precisato Pancani. “Sarà una serata di grande interesse senza dimenticare che si esibisce un grande violinista che si chiama Andrea Casta che è molto conosciuto e fa dei concerti anche ad alta quota, essendo appassionato di montagna; stasera, invece, si esibirà a livello del mare”, ha continuato Pancani.