Per raggiungere gli obiettivi climatici globali serve più collaborazione

Settembre 20, 2022

(Adnkronos) – Gli sforzi globali per ridurre le emissioni e contenere l’aumento delle temperature sono minacciati dalla mancanza di collaborazione tra i Paesi nel condividere e sviluppare nuove tecnologie in materia. E’ quanto dichiara l’Agenzia Internazionale dell’Energia (AIE) in un dossier. Il rapporto afferma che la collaborazione deve invece aumentare e formula 25 raccomandazioni cruciali, tra cui spicca l’aumento delle super reti elettriche transfrontaliere per sostenere lo scambio di energia a basse emissioni di carbonio, come l’energia eolica e solare.