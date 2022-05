Ponte del 2 giugno, tutti a bordo!

Maggio 30, 2022

(Adnkronos) – Per il ponte del 2 giugno il turismo italiano riparte in treno. Secondo la piattaforma europea Trainline, tra mercoledì 1° e domenica 5 giugno è previsto un aumento di passeggeri del 486 per cento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, quando però la festa della Repubblica cadeva non di giovedì ma di mercoledì. Rispetto alla settimana precedente la crescita è del 56 per cento. La località con la crescita maggiore, del 244% è risulta Rimini, dove nel lungo weekend festivo si svolge il più importante salone mondiale dedicato al fitness. Al secondo posto Parigi, con un più 152% di passeggeri. Un break festivo preparato per tempo: secondo i dati del portale, quasi un italiano su due ha prenotato il suo viaggio con almeno 29 giorni di anticipo.