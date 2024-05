ReBuild 2024, Vianello (Tam Associati): “Risposta creativa ai cambiamenti climatici”

15 Maggio 2024

Riva del Garda, 15 mag. – (Adnkronos) – “I nostri progetti cercano di dare una risposta creativa al temi dei cambiamenti climatici. Lo facciamo da molti anni e essere qui a parlare di valori che generano valore è un modo di partecipare a un’idea”. Queste le parole pronunciate da Enrico Vianello, partner di Tam Associati, durante ReBuild, al Centro congressi di Riva del Garda. “Si tratta di un mondo in cui crediamo e che perseguiamo nella nostra professione. L’abbiamo attuato in molti contesti: veniamo da un’esperienza consolidata in Africa e proviamo a lavorare a questi valori appresi sul campo, provando a condividerli. Sentiamo l’un urgenza di un cambio radicale di paradigma e lavorare sui temi della sostenibilità sociale, ambientale ed economica. Crediamo sia la strada giusta per lavorare a un cambiamento reale”.