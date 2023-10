Roma, Arzà (Assogasliquidi-Federchimica) su Ztl: “Bene modifiche da Comune e Regione”

Ottobre 27, 2023

Roma, 27 ott. (Adnkronos) – “Accogliamo con soddisfazione il lavoro svolto da Roma Capitale e Regione Lazio sulla rimodulazione della delibera Ztl fascia verde di Roma. Le modifiche consentiranno alle auto a gpl monofuel e bifuel di continuare a circolare in città. E condividiamo anche la motivazione: oggi sempre meno famiglie possono permettersi l’acquisto di una nuova auto ma possono convertire a gas l’auto in loro possesso a costi accessibili e continuare a circolare liberamente”. E’ quanto afferma Andrea Arzà, presidente di Assogasliquidi-Federchimica.

“E’ esattamente ciò che affermiamo da tempo, e sul tema abbiamo anche fatto una proposta per la creazione di un fondo per favorire il retrofit a gas delle auto già circolanti – continua – A Roma ci sono 236 stazioni di rifornimento (448 nel Lazio e ben 4.600 in tutta Italia): chi sceglie gpl in questo momento riduce l’impatto ambientale, risparmia moltissimo e può circolare”.

“Ed entro il 2030, anche grazie ad una collaborazione con Enea, abbatteremo ulteriormente le già modeste emissioni di Co2 mettendo in commercio una miscela composta al 40% da prodotto bio e rinnovabile”, conclude Arzà.