Scuola, Gocce Sostenibili: progetto per promuovere una nuova cultura dell’acqua

Ottobre 17, 2023

Roma, 17 ott. (Adnkronos) – Si chiama “Gocce Sostenibili” il progetto di educazione ambientale di Gruppo Cap, che intende fornire a tutti i bambini e i ragazzi dellaCittà metropolitana di Milano, dalle scuole d’infanzia alle primarie fino alle secondarie di primo e di secondo grado, una nuova consapevolezza sull’importanza delle risorse idriche per il territorio e per la società. Il progetto, totalmente gratuito e fruibile da tutti gli istituti che ne faranno richiesta, è realizzato da Gruppo Cap, la green utility che gestisce il servizio idrico della Città metropolitana di Milano, insieme ad Achab Group, società specializzata nell’educazione ambientale, e si basa su un presupposto tanto semplice quanto importante: l’acqua è una risorsa essenziale per la vita, e il cambiamento climatico in atto non ci consente più di darla per scontata.

“Gocce Sostenibili” offre laboratori didattici, workshop, serious game, visite presso gli impianti e il centro ricerche di Cap, incontri in classe di educazione ambientale con esperti ed educatori, e soprattutto una innovativa piattaforma digitale, dedicata tanto agli insegnanti quanto alle diverse classi di studenti. L’obiettivo è quello di coinvolgere in modo multimediale e creativo i bambini e i ragazzi, che potranno così imparare concetti come l’acqua virtuale e l’impronta idrica, approfondire gli aspetti relativi ai consumi idrici legati alla produzione di merci e alimenti, quello di “economia circolare”, sempre più importante in ogni ambito industriale e sociale, e lo stretto legame tra settore idrico, dei rifiuti e dell’energia. La piattaforma digitale comprende contenuti suddivisi in categorie e per cicli scolastici: video didattici, video lezioni e webinar, documentari e animazioni, podcast, una selezione di film, letture animate, giochi e test di apprendimento e naturalmente tutti i materiali didattici necessari a studenti e insegnanti.

Ogni classe che aderisce al progetto ha la possibilità di partecipare a un laboratorio didattico in presenza o da remoto, realizzare un’uscita didattica presso uno degli impianti di Cap e utilizzare la nuova piattaforma educativa. Alle scuole primarie e secondarie di primo grado è dedicato anche il concorso “Parlami d’Acqua”, che riassume tutti gli obiettivi del progetto educativo “Gocce Sostenibili”: contribuire alla diffusione della cultura della sostenibilità, valorizzare l’acqua come risorsa fondamentale, imparare e adottare buone pratiche antispreco e diffonderle nella propria comunità.

Ogni classe partecipante dovrà realizzare, attraverso un’immagine o un video, una campagna pubblicitaria a favore dell’acqua del rubinetto e contro lo spreco della risorsa idrica.Le reazioni degli studenti dovranno essere inviate, entro il 15 aprile 2024, all’indirizzo cap.scuola@educazione.org. I lavori selezionati saranno premiati con buoni per l’acquisto di libri, grazie alla collaborazione con Feltrinelli.

Per i ragazzi più grandi, Cap ha creato un team di giovani professionisti green, la Young Community, con il compito di avvicinare in maniera coinvolgente ai temi della sostenibilità e dell’economia circolare, e anche al mondo del lavoro. Altra opportunità per le classi partecipanti sarà quella di chiedere degli incontri con la squadra di divulgatori scientifici di Cap, composta da docenti universitari ed esperti operanti anche nell’ambito istituzionale nazionale e internazionale, come Annalisa Corrado e Gianumberto Accinelli.

Oltre a Gocce Sostenibili, tra le tante iniziative promosse da Gruppo Cap sul fronte della cultura e della divulgazione ci sono gli open day che vengono periodicamente organizzati per aprire le porte degli impianti alle scuole e ai cittadini del territorio. I prossimi appuntamenti sono previsti per il 25 e il 26 ottobre, rispettivamente presso il depuratore di Bresso-Niguarda, uno dei più importanti e innovativi non solo della Lombardia, ma dell’intero Paese, e al Centro Ricerche Sala Azzurra all’Idroscalo, dove vengono effettuate le analisi di laboratorio per monitorare le acque di tutti i Comuni della Città metropolitana.