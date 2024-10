Sostenibilità, Apostolo (Syensqo): “Vogliamo realizzare sogno di giro del mondo con aereo a idrogeno”

18 Ottobre 2024

Bollate, 18 ott. – (Adnkronos) – “Questo progetto è un sogno che vogliamo realizzare insieme a Bertrand Piccard. Si tratta di fare il giro del mondo su un aereo alimentato unicamente a idrogeno, quindi a zero emissioni. Al momento è un sogno perché le soluzioni tecniche disponibili oggi non sono ancora sufficientemente avanzate. Nei prossimi anni lavoreremo con Bertrand Piccard per rendere realtà questo sogno. Il centro di ricerca è fondamentale perché c’è bisogno di nuovi materiali”. Così Marco Apostolo, Country Manager di Syensqo Italia, a margine della presentazione di Climate Impulse, il primo volo non-stop intorno al mondo su un aereo alimentato a idrogeno verde previsto nel 2028.

In concomitanza con la conferenza su Climate Impulse sono stati presentati i nuovi laboratori applicativi Syensqo per l’idrogeno verde di Bollate, che sono parte integrante di una rete globale, strategicamente posizionata in tutte le regioni chiave del mercato dell’idrogeno. “A Bollate abbiamo 300 ricercatori attivi in tanti settori diversi tra cui l’idrogeno. Sull’idrogeno stiamo sviluppando una chimica speciale. Sono dei Perfluoro ionomeri che rappresentano il cuore tecnlogico sia degli elettro ionizzatori sia delle celle combustibili. A Climate Impulse forniremo materiali che vogliono alleggerire l’aereo e rendere la cella combustibile all’interno dell’aereo più efficiente”.