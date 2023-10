Sostenibilità, Bassetti (EMEA): “Packaging settore cruciale per sostenibilità”

Ottobre 4, 2023

(Adnkronos Salute) – “Per raccogliere le sfide che la sostenibilità ci sta ponendo per il futuro è importante avere un dialogo con i nostri clienti e i nostri fornitori. Siamo qui per dialogare con loro e per capire insieme quali siano le modalità più efficaci per risolvere i problemi che vengono posti, in quanto il packaging è un settore cruciale quando si pensa alla sostenibilità”. A dirlo Dario Bassetti, Chief Marketing Officer di Berlin Packaging EMEA, in occasione dell’evento “Shaping the future of a sustainable packaging” organizzato da Berlin Packaging, il maggiore Hybrid Packaging Supplier a livello mondiale, specializzato nella fornitura di packaging in vetro, in plastica e in metallo e chiusure, proponendo ai propri stakeholder un dibattito sulla sostenibilità nel mondo del packaging, nella cornice di Luxe Pack 2023, la fiera internazionale dedicata all’innovazione nel packaging di Monte Carlo.

Nell’ultimo anno Berlin Packaging ha allineato i propri impegni ESG con metriche riconosciute a livello globale, aderendo al Global Compact delle Nazioni Unite: “Abbiamo investito molto, abbiamo creato un team di esperti di settore lato ESG. Environmental, Social e Governance sono infatti i pilastri per cogliere tutte le sfide richieste, soprattutto dalla parte normativa che è molto articolata” ha spiegato Bassetti.

Nel suo primo Report di Sostenibilità, Berlin Packaging evidenzia che nel 2022 ha permesso ai propri clienti di eliminare oltre 2.000 tonnellate metriche di emissioni di gas serra e ha condotto 120 valutazioni del ciclo di vita (Life-Cycle Assessments), supportandoli nel raggiungimento dei loro obiettivi di sostenibilità.

“Tutto quello che facciamo è improntato alla sostenibilità: per esempio la nostra nuova sede di Milano, l’headquarter EMEA, è un edificio certificato LEED Gold e tutti i nostri clienti, quando vengono a trovarci possono avere conferma del nostro impegno concreto”, ha concluso Bassetti.