Sostenibilità, Cino (Centromarca): “Per brand è elemento competitivo per fare innovazione”

16 Aprile 2024

Roma, 16 apr. (Adnkronos) – “La sostenibilità è prima di tutto un elemento di competitività. La marca e il brand sono sempre stati all’avanguardia dell’innovazione, in tutti i campi, incluso in quello della sostenibilità. La sostenibilità è un elemento competitivo perché i brand, per rimanere tali, devono avere nella sostenibilità uno degli strumenti principali per fare innovazione. E per porsi anche in termini di reputazione all’avanguardia del fenomeno, per esempio, del largo consumo in cui il Centromarca opera. Quindi innovazione, brand, sostenibilità sono tre elementi, tre parole che si uniscono, si devono unire in maniera molto forte perché hanno degli elementi in comune, ovvero il rapporto con i consumatori”. Lo ha detto Vittorio Cino, direttore generale Centromarca, intervenendo all’appuntamento di Adnkronos Q&A ‘Le nuove strade della sostenibilità’ presso il Palazzo dell’Informazione.

Per Cino “i consumatori oggi cercano la sostenibilità nei prodotti ma anche l’innovazione e la qualità che le grandi marche possono offrire. Quindi unire marchi, qualità, innovazione e sostenibilità rappresenta un po’ la formula del successo per tutti, per tutte le aziende ma soprattutto per le aziende di marca”.