Sostenibilità, Engineering tra firmatari manifesto del Global compact delle Nazioni Unite

Settembre 20, 2023

Roma, 20 set. (Adnkronos/Labitalia) – Engineering, azienda italiana leader nella digitalizzazione dei processi per aziende e pa, sigla il Manifesto ‘Imprese per le persone e la società’, rivolto alle aziende e redatto dall’UN Global Compact Network Italia, rete locale del Global Compact delle Nazioni Unite, la più grande iniziativa di sostenibilità d’impresa al mondo. Con la firma al Manifesto, l’azienda guidata da Maximo Ibarra si impegna a rafforzare il ruolo della dimensione sociale nelle sue strategie aziendali per generare valore a lungo termine anche nella catena di fornitura e nelle comunità in cui opera.

“Lo scorso anno abbiamo aderito al Global Compact delle Nazioni Unite e oggi siamo orgogliosi di fare un passo in più sottoscrivendo il manifesto imprese per le persone e la società, così da confermare il nostro impegno nel portare avanti un business responsabile e inclusivo”, ha commentato Maximo Ibarra, ceo di Engineering. “In Engineering, azienda fortemente centrata sui talenti delle persone, siamo convinti che ogni evoluzione tecnologica debba migliorare la vita delle comunità, semplificandola, e ogni giorno lavoriamo per integrare nel nostro offering l’attenzione ai valori ESG, abilitando, attraverso il digitale, soluzioni che supportino un modello di crescita diffuso”, ha continuato.

In questi anni Engineering ha ottenuto importanti risultati in ambito social: ha aumentato la presenza femminile in posizioni dirigenziali (+7%) e la presenza di giovani talenti under 30 (+19%), oltre ad aver erogato circa 33.400 giornate di formazione attraverso la sua it & management Academy. A questi risultati interni vanno poi aggiunte le tante iniziative a favore della comunità realizzate dal Gruppo anche nel corso dell’ultimo anno, come i corsi di formazione digitale per oltre 100 ragazze e ragazzi della Comunità di San Patrignano, l’apertura del proprio programma di assunzioni anche ai profughi ucraini con competenze stem.

Il Global Compact delle Nazioni Unite è un’iniziativa speciale del segretario generale delle Nazioni Unite che ha il mandato di guidare e sostenere la comunità imprenditoriale globale nel promuovere gli obiettivi e i valori delle Nazioni Unite attraverso pratiche aziendali responsabili. Con più di 20.000 aziende e oltre 3.000 firmatari non profit con sede in 162 paesi e 69 reti locali, l’UN Global Compact è la più grande iniziativa di sostenibilità aziendale nel mondo.

Il Global compact delle Nazioni Unite opera in Italia attraverso l’Un global compact network Italia (Ungcn Italia), organizzazione costituitasi in Fondazione nel 2013 dopo dieci anni di attività come gruppo informale. Il Network italiano opera anzitutto per promuovere l’Un global compact ed i suoi dieci principi attraverso il dialogo istituzionale, la produzione di conoscenza e la diffusione di buone pratiche di sostenibilità. È, altresì, impegnato nell’avanzamento degli obiettivi di sviluppo sostenibile (sDGs) fissati dalle Nazioni Unite per il 2030. Oltre 600 imprese ed organizzazioni non profit italiane partecipano all’UN Global Compact.