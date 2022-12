Sostenibilità, Iren: le quattro sfide più urgenti per il 2023

Dicembre 1, 2022

Roma, 1 dic. (Adnkronos) – Concretizzare gli impegni per il clima, agire per accelerare la transizione giusta, accrescere la circolarità delle risorse e coinvolgere la supply-chain per lo sviluppo sostenibile. Sono queste le quattro priorità ritenute più urgenti e strategiche per supportare lo sviluppo sostenibile nel 2023 emerse in occasione del convegno ‘Esg Challenge Iren 2023’ in corso a Genova.

Coinvolti durante la giornata esperti nazionali ed internazionali del mondo delle imprese, della finanza e della ricerca universitaria e scientifica che hanno selezionato le 4 priorità tra le 12 sfide in linea con l’Agenda 2030 proposte da Iren. Le dodici sfide presentate, identificate con il supporto di EticaNews, rappresentano un manifesto che punta a ribadire quanto sia fondamentale il contributo di imprese, istituzioni e ricerca per agire concretamente sull’ambiente e sul clima, sulle comunità locali e sul territorio, creando una nuova cultura condivisa, basata sull’innovazione.