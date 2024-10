Sostenibilità, Lyreco Italia: “Impegnati su 3 pilastri: pianeta, persone e progresso”

12 Ottobre 2024

Roma, 11 ott. (Adnkronos) – “Il nostro impegno per la sostenibilità è basato su tre pilastri: pianeta, persone e progresso e si concentra sulla riduzione del nostro impatto ambientale e sul miglioramento continuo dei nostri prodotti, imballaggi e metodi di consegna. Con attenzione a una comunicazione chiara e trasparenza con tutti gli stakeholder. Parlare del nostro impegno in modo semplice e concreto ad un pubblico sempre più ampio ci aiuta a sfidare le contraddizioni che ogni giorno viviamo nella gestione responsabile del business, in termini di prodotto e logistica, sensibilizzandole sulla consapevolezza delle proprie scelte di consumo”. Ad affermarlo è Valeria Concardi, Branding and Communication manager Lyreco Italia.

Lyreco è un’azienda leader nella distribuzione responsabile di prodotti e servizi per ogni ambiente di lavoro. Il partner unico in grado di semplificare la gestione degli acquisti di professionisti e aziende, aiutandoli a creare e mantenere ambienti di lavoro funzionali, sicuri e sostenibili. A favore della produttività.

“Fin dalla sua nascita, nel 1926, Lyreco ha sempre messo al centro il rispetto per le persone, la protezione del pianeta e il supporto ai clienti. I nostri valori sono le forze che ci spingono all’azione”.